Kijktip: ‘Ally onder de Regenboog’ bij Omroep Flevoland

Zaterdag 8 april is de tv-première van de documentaire ‘Ally onder de Regenboog’. In de documentaire staat centraal hoe jongeren en oudere LHBTI’ers in Almere hun leefomgeving ervaren.

Regisseur Claire Slingerland gaat in de documentaire op zoek hoe zij het regenboogbeleid van de stad ervaren en zoekt uit of dat anders voor jongeren dan voor ouderen. In de documentaire gaan jongeren openhartig in gesprek met de ouderen over dit onderwerp en dat levert verrassende inzichten op.

Daarnaast geeft de documentaire een stem aan de LHBTI-gemeenschap in Almere en laat zien wat zij nodig hebben om zich veilig en geaccepteerd te voelen in hun eigen stad.

‘Ally onder de Regenboog’ is zaterdag 8 april te zien op Omroep Flevoland en het wordt op maandag 10 april herhaald. Omroep Flevoland wordt door alle grote providers landelijk aangeboden en de uitzending is online te bekijken op www.omroepflevoland.nl

