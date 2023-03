Psychiaters betuigen spijt voor behandelingen LHBTI’ers

on

Psychiaters betuigen spijt voor het leed dat LHBTI’ers is aangedaan omdat hun identiteit in het verleden als ziekte werd beschouwd. Vanuit die overtuiging werden schadelijke therapieën opgestart die deze gemeenschap zwaar hebben beproefd.

De beroepsvereniging voor psychiaters, de NVvP, heeft de spijtbetuiging opgesteld.

Voorzitter Niels Mulder: ‘Met de ogen van nu kijken we met spijt op het verleden terug. We erkennen het leed dat daardoor is ontstaan. We willen deze zwarte bladzijde omslaan. We geven ons rekenschap van het feit dat het benoemen van een LHBTIQ+ identiteit als psychiatrische ziekte heeft geleid tot zogenaamde “behandeling” van LHBTIQ+ personen. Psychiaters hebben geprobeerd om homomannen, lesbiennes en biseksuele personen te veranderen in hetero’s, transgender mensen te weerhouden van geslachtsverandering en alle mensen tot òf man òf vrouw te maken.’

‘Inclusieve psychiatrie’

‘We erkennen dat deze pogingen te veranderen wie iemand ten diepste is en van wie iemand houdt veel leed en psychische schade hebben aangericht. We spreken nadrukkelijk uit dat verschillende seksuele en gender identiteiten natuurlijke variaties zijn waarbij géén sprake is van ziekte. Als gevolg van bijvoorbeeld minderheidsstress en gebrek aan acceptatie kunnen LHBTIQ+ personen wel meer psychische klachten hebben. Daarom willen wij ons richten op een inclusieve psychiatrie en LHBTIQ+ sensitieve zorg. We hopen daarmee ook bij te dragen aan vermindering van stigma en discriminatie van LHBTIQ+ personen in de samenleving’, aldus de voorzitter donderdag tijdens het Voorjaarscongres van de beroepsvereniging in Maastricht. Het congres werd geopend door Koningin Máxima (foto).

Homogenezing

Los van gesprekstherapie waarin naar de oorzaak van de ‘afwijkende geaardheid’ werd gezocht om patiënten daarvan te ‘genezen’, werden ook aversietherapieën toegepast. Die bestonden bijvoorbeeld uit stroomstoten op geslachtsdelen bij het zien van homo-erotische beelden. Ook werden bijna 400 mannen tussen de jaren dertig en eind jaren zestig gecastreerd als zedendelinquent.

Die behandelingen werden gestaakt, nadat homoseksualiteit in 1973 werd geschrapt uit de DSM, het handboek van psychiatrische aandoeningen. Maar conversietherapieën, met praatsessies om mensen te dwingen hun geaardheid te verdringen, vonden tot in deze eeuw plaats binnen de GGZ.

Deze vorm van ‘homogenezing’ bestaat nog steeds in streng gelovige gemeenschappen.Uit onderzoek uit 2020 komt naar voren dat er ongeveer vijftien therapeuten en organisaties zijn die therapie geven om homo’s te ‘genezen’. Volgens de bureaus Beke en Ateno leiden dit soort pogingen tot veel psychische schade met ernstige gevolgen, tot aan depressies en zelfdoding aan toe.

