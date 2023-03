LHBTI-centrum Wenen doelwit van extremistische aanvallers

on

Het LHBTI-centrum in Wenen, Turquoise Rosa Lila Villa, is in de nacht van woensdag op donderdag door onbekenden bestookt met Bengaals vuur en er werden spandoeken opgehangen.

‘De campagne was na een paar minuten voorbij’, zegt het centrum in een verklaring op Facebook.

De villa ligt de laatste tijd steeds meer onder vuur in rechtse chatgroepen omdat dragqueens komende maand kinderboeken gaan voorlezen n april in het queer community café Villa Vida, dat in het gebouw is gevestigd. De rechts-extremisten rechtvaardigen deze actie met ‘kinderbescherming’, ageerden tegen de geplande voorleessessies en eisen sluiting van de Turquoise Rosa Lila Villa.

Marty Huber, die sinds de jaren negentig in de villa actief is, zegt over het incident: ‘Regenboogfamilies vormen een belangrijk onderdeel van deze gemeenschap. Het lezen van kinderboeken maakt deel uit van dat leven, dragqueens brengen die vreugde over zonder angst of stigma’.

‘De kinderboekenlezingen staan open voor alle gezinnen die dromen van een andere wereld.’

‘Politiek medeverantwoordelijk‘

Het bestuur van de Villa houdt de politiek medeverantwoordelijk voor de rechts-extremistische aanval . ‘De herhaalde beschimpingen door politici en publieke figuren moedigen mensen aan om hun haat uit te leven en wakkeren een klimaat van onveiligheid aan, waarvan de gevolgen gevaarlijk kunnen zijn’.

‘Politici en publieke figuren die op deze manier aanzetten tot haat moeten worden verantwoordelijk gehouden voor de aanvallen die op hun woorden volgen.’

Solidariteit

De SPÖ bracht na de aanslag een solidariteitsbezoek aan de Rosa Lila Villa. Volgens de partij is de aanslag ‘een directe reactie op de haatzaaiende uitlatingen tegen het voorlezen van kinderboeken door de Weense FPÖ.’

‘De haatdragende taal en de Trump-manieren hebben tastbare gevolgen’, aldus Mario Lindner, woordvoerder voor gelijke kansen van de SPÖ.

‘Wederom vallen rechts extremisten een plek van de LHBTI-Plus-gemeenschap aan – vandaag trof deze laffe aanval een huis waar niet alleen evenementen plaatsvinden, maar ook waar mensen wonen. Dit is absoluut onaanvaardbaar en mag niet worden getolereerd in een democratische samenleving! Onze volledige solidariteit gaat uit naar de activisten van de villa!’, aldus Lindner.

