Jaren 80 & 90 Party komende vrijdag in De Hip in Deventer

Komende vrijdag is het feest in Café De Hip: er is een Jaren 80& 90 Party, georganiseerd door de LHBTI+Face It werkgroep van COC Deventer.

Het feest begint om 20:00 uur duurt tot 01:00 uur. DJ Floris laat de beste muziek uit de jaren 80 en 90 horen en er kan volop gedanst worden. De entree is gratis; drankjes zijn voor eigen rekening.

De organisatie, bestaande uit Jill (transvrouw) en Peter, zorgt voor een open en laagdrempelige sfeer, waarbij LHBTI-plussers nieuwe gezichten kunnen leren kennen en met oude bekenden kunnen bijkletsen.

Ook iedereen die vragen heeft of meer informatie wil over de doelgroep is van harte welkom.

Kom je voor de eerste keer en vind je het niet prettig om alleen binnen te stappen dan kun je dit via lhbtiplus-face-it@cocdeventer.nl aangeven. Je wordt dan bij de ingang opgevangen. Vooraf kennismaken op neutraal terrein kan ook.

Café De Hip is te vinden aan de Brink 21 in Deventer.

