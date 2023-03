President Dodik van Servië wil ‘LHBTI-propaganda’ stoppen

on

De president van de Republiek Servië, Milorad Dodik, heeft dinsdag zijn homofobe uitspraken herhaald in een gesprek met journalisten. Wat hem betreft moeten LHBTI-Plussers de toegang tot onderwijsinstellingen wordt ontzegd.

‘Ik vind dat het de openbare ruimte vervuilt en dat het afgeschaft moet worden. Ze leggen ons hun waarden op, dat zullen we niet toestaan’, aldus de president (foto).

‘Ik blijf nog steeds tegen die mensen, dat wil zeggen tegen wat ze propageren. Ik heb niets tegen die mensen, ze zijn vrij om te doen wat ze willen in hun privéleven’, citeert de Servische krant Danas de president.

‘Voor mij is de wet op het homohuwelijk onaanvaardbaar, ik kan er tegen zijn. Je hebt plaatsen, eilanden, ga daarheen’, zei hij.

Eerder zei Dodik tegen een lokaal televisiestation dat er in de komende maanden een wet wordt aangenomen die het leden van LHBTI-organisaties verbiedt onderwijsinstellingen te benaderen. ‘Dus kleuterscholen, scholen, universiteiten. Ze zullen niet in staat zijn om propaganda te maken of te verspreiden. ‘

(Bron: Danas, GGG; foto: Dodik.net)

