Gemeenteraad stemt in: Zutphen krijgt regenboogzebrapad

on

Zutphen krijgt een regenboogzebrapad. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Het pad moet er nog dit jaar komen; als het aan de gemeenteraad ligt, komt het pad voor het NS-station in de stad.

Het regenboogpad komt er dankzij de petitie die Jelle Seubring en Jesse Sprikkelman zijn gestart om een dergelijk pad te realiseren. De petitie is door 367 mensen ondertekend, waarvan 200 uit de Gemeente Zutphen. Ze boden de petitie gisteren aan burgemeester Wimar Jaeger aan.

Sprikkelman (links op de foto) begon zijn betoog aan de raad met een dichtregel. ‘Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen’, van Jacob Israël de Haan. Deze tekst staat op het Homomonument bij de Westerkerk in Amsterdam, dat in 1987 werd onthuld. Sprikkelman: ‘Nederland was daarmee de eerste ter wereld met zo’n monument. En dat is tekenend voor ons land en de vrijheden die we hier hebben. Het is belangrijk om zichtbaar te maken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. En dat moeten we ook in Zutphen gaan doen.’

Uitgescholden

Volgens Sprikkelman is een regenboogzebrapad en goede manier om voor ‘meer kleur’ en dus meer tolerantie te zorgen. ‘Hand-in-hand-lopen met iemand van hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat is ingewikkeld, ook hier op de mooie Zutphense markten. Als je geluk hebt krijg je alleen maar een verontwaardigde blik toegeworpen. Als je iets minder geluk hebt sist iemand een tekst als “kankerhomo’s” naar je. En als je pech hebt krijg je de volle laag en wordt je ten overstaande van je stadsgenoten uitgescholden.’

Regenboogbankjes

Tijdens de raadsvergadering – direct na het overhandigen van de petitie – werd er een motie ingediend door gemeenteraadsfractie Kies Bewust Lokaal met steun van de Stadspartij en de Partij voor de Dieren. De motie vraagt precies wat Sprikkelman en Seubring willen. Wethouder Eva Boswinkel van diversiteit gaf aan dat ze regenboogbankjes in elke Zutphense wijk wil. GroenLinks opperde zelfs om ook een monument in Zutphen op te richten.

Tien jaar

De gemeenteraad praat al jaren over een regenboogzebrapad. Tien jaar geleden vond het college van Burgemeester en Wethouders de aanleg van zo’n pad niet haalbaar, onder meer omdat er geen geld was. Er is toen een regenboogvlag aangeschaft door de gemeente.

(Bron: Gemeente Zutphen, Seubring en Sprikkelman, De Stentor; foto: Seubring en Sprikkelman)

Categorieën:Nieuws