Verkoop van ‘Pride Cups’ redt de jeugdtelefoon in Noorwegen

De verkoop van de zogenoemde Pride Cup door energieleverancier Circle K heeft de Jeugdtelefoon voor LHBTI-Plussers in Noorwegen voorlopig gered van de ondergang.

De Ungdomstelefonen stond op omvallen door gebrek aan financiële steun van de overheid.

Circle K, met 456 bemande en onbemande tankstations in Noorwegen, besloot daarom een speciale editie uit te brengen van de bekers die sinds 2003 aan trouwe klanten worden weggegeven en het jaar daarop ook in de verkoop kwamen.

De Pride Cup heeft een band in de kleuren van de regenboog en toont het logo van Circle K. De beker werd in december gelanceerd en nu is de hele voorraad van 10.000 stuks uitverkocht. De bekers brachten in totaal omgerekend bijna € 45.000 op.

Ungdomstelefonen is er voor jongeren die anoniem met andere jongeren kunnen praten over van alles op het gebied van seksualiteit, gender, identiteit, gevoelens, verliefd worden en seks.

(Bron: NTB, Circle K; foto: Regine Dalen Birkeland, Circle K Noorwegen)

