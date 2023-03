Tweede Pride in de Groninger binnenstad groter dan vorig jaar

on

Ook dit jaar kleurt de binnenstad van Groningen twee dagen in de kleuren van de regenboog. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus wordt er voor de tweede keer een Pride Groningen gehouden.

De eerste editie van Pride trok vorig jaar bijna 8.000 bezoekers. Net als vorig jaar is er een Street Pride in de Zwanenstraat. Dat was volgens voorzitter Pascal Rakers van de organiserende stichting een groot succes.

‘De saamhorigheid en vrijheid voelde je in de lucht hangen en door de aderen stromen. Het was echt een kippenvelmoment’, zegt Rakers tegen Sikkom.

Dit jaar hoopt de organisatie op nog meer bezoekers. Er zijn nieuwe elementen toegevoegd aan het evenement. ‘De informatiemarkt op de Grote of Nieuwe Markt krijgt een extra roze tintje in de vorm van een opblaasbare roze kerk’, zegt Pascal Rakers. ‘Overdag kunnen mensen daar elkaar het ja-woord geven en ‘s avonds bouwen we de kerk om tot poppodium.’

Ook nieuw is de Pride Walk. ‘Dat is een wandeling door de stad, met een roze tractor, muziek, motoren en uiteraard veel diversiteit’, legt Rakers uit. ‘Een aantal opleidingen uit Stad werkt hieraan mee en dat wordt echt tof. Nu al zin in.’

(Bron: Stichting Pride Groningen, Sikkom; foto: Stichting Pride Groningen – Street Pride Zwanenstraat 2022)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws