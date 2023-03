Roze Golf 26-03: Hoe moet het COC verder zonder Freerk?

on

Voorzitter Feerk Jager van COC Twente-Achterhoek stopt ermee; zijn termijn van vijf jaar zit er bij de komende algemene ledenvergadering op.

Vijf jaar was Freerk het boegbeeld van de LHBTI-Plus-belangenvereniging in Twente en de Achterhoek. Een opvolger heeft zich nog niet gemeld. Hij heeft er vertrouwen in dat het goed komt. Het voortbestaan van COC Twente-Achterhoek is belangrijk; de strijd is nog lang niet gestreden, zegt Freerk Jager in de Roze Golf.

