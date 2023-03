Freerk Jager stopt als voorzitter COC Twente-Achterhoek

on

Freerk Jager stopt als voorzitter van COC Twente-Achterhoek. Op de ledenvergadering van komende woensdag legt hij zijn functie neer; zijn termijn zit er op.

Freerk was vijf jaar voorzitter van de LHBTI-belangenverenging. Het zichtbaar maken van de doelgroep en bewustwording creëren ziet Freerk Jager als de belangrijkste taken van het COC. ‘Mensen moeten beseffen dat het niet vanzelfsprekend is dat een LHBTI-Plusser uit de kast komt en zich zelf is, terwijl dat vaak wel wordt verondersteld.’

Nederland mag dan het imago hebben dat het een tolerant land is, maar Freerk plaatst daar kanttekeningen bij: ‘De realiteit is dat jongeren blijven worstelen , oudere blijven worstelen; er is nog veel werk voor het COC.’

‘Harder en agressiever’

Hij loodste de vereniging door de coronacrisis en merkte hoe het maatschappelijk debat polariseerde. ‘Mensen zijn snel geagiteerd, gunnen elkaar minder ruimte. Dat heeft zijn impact op de acceptatie van LHBTI-Plussers’, zegt Freerk in de Roze Golf van 26 maart. ‘Als je de statistieken mag geloven, neemt de acceptatie van LHBTI-Plussers nog steeds toe, maar de negatieve geluiden die je in de social media hoort, de geweldsincidenten, de bekladdingen en vernielingen, de commentaren op de social media, die zijn steeds harder en agressiever lijkt het wel.’

Het voortbestaan van COC Twente-Achterhoek is allerminst zeker. Na het vertrek van Freerk Jager bestaat het bestuur nog maar uit één persoon, terwijl er statutair gezien minimaal drie bestuursleden moeten zijn. Freerk heeft er vertrouwen in dat het goed komt. ‘Ik zit nu 15 jaar bij het COC en we hebben een aantal keren zo’n fase gehad. Het COC Twente-Achterhoek heeft een aantal keren op het punt van omvallen gestaan en uiteindelijk is het altijd weer gelukt.’

Het beseft van het belang van een vereniging als het COC is maar bij een klein deel van de achterban aanwezig, zegt Freerk. ‘De meeste mensen voelen niet de noodzaak om zich voor de doelgroep in te zetten.’

Impact

‘Ik heb in die vijf jaar veel geleerd., bij voorbeeld dat genderneutrale toiletten echt belangrijk zijn. Scholieren spijbelen omdat ze niet naar de wc durven te gaan. Dat soort dingen heeft zo’n impact op een carrière van een scholier, daar moet je je niet op verkijken. Zo’n genderneutraal toilet is wel degelijk belangrijk.’

(Bron en foto: Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws, Overijssel