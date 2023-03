‘El Houb’ wint Zilveren Krulstaart voor beste filmscenario

on

De film ‘El Houb’ heeft een Zilveren Krulstaart gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandse film- en televisiescenario’s. De vakprijs van het Netwerk Scenarioschrijvers werd zaterdagmiddag in Amsterdam uitgereikt.

Shariff Nasr en Philip Delmaar ontvingen de prijs voor het scenario van hun film over de Marokkaans-Nederlandse Karim door zijn vader is betrapt met een man. Hij haast hij zich naar zijn ouderlijk huis om het gesprek aan te gaan.

De film viel in oktober vorig jaar in de prijzen tijdens het Seattle Queer Film Festival.

De prijs voor het beste tv-scenario ging naar de serie ‘Het Jaar van Fortuyn’. De tv-serie gaat over de gebeurtenissen rond de verkiezingsstrijd tussen Pim Fortuyn en Ad Melkert, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 en de moord op Pim Fortuyn.

De film ‘A Capella In D Mineur ‘ van Casper van Woudenberg ontving een Zilveren Krulstaart inde categorie korte film. De film gaat over vier ouders die bespreken of hun kinderen mogen beginnen met seks.

(Bron: Auteursbond, RTL Nieuws; foto: screenshot trailer)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws