Donderdagavond 6 april de eerste ‘Queer Borrel’ in Apeldoorn

Op initiatief van Rob van Leeuwen is er voor het eerst een ‘Queer Borrel’ in Apeldoorn.

De borrel wordt gehouden in Feestlocatie Teun aan de Kapelstraat 5 in Apeldoorn, de plek waar tot zeven jaar geleden de gayclub Entrance zat. Eigenaar Elise Teunissen van Teun is enthousiast over het initiatief en stelt de ruimte voor die avond beschikbaar.

Rob van Leeuwen is de drijvende kracht achter Pride 055, een werkgroep die zich inzet voor de zichtbaarheid van LHBTI-Plussers in Apeldoorn. Als het aan de werkgroep ligt, komt er elke maand een dergelijke ‘Queer Borrel’.

‘Het wordt een avond voor iedereen en je mag komen zoals je bent. We houden het de eerste keer simpel en zullen de bezoekers zeker vragen naar hun wensen en wat ze nog missen’, zegt Rob van Leeuwen tegen In de Buurt. ‘Je hebt elkaar nodig om een feestje te bouwen.’

