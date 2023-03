Zondagmiddagsalon in Deventer voor één keer op zaterdag

on

De maandelijkse Zondagmiddagsalon in Deventer is voor één keer op zaterdag en wel komende zaterdag, 25 maart. Dat komt omdat Café De Herberg zondag niet beschikbaar is.

Verder is als vanouds, dus iedereen is van harte welkom om gezellig bij te kletsen met oude bekenden en om nieuwe gezichten te leren kennen.

Het Salon, een initiatief van COC Deventer, start om 16.00 uur en gaat door tot 19.00 uur. De entree is gratis. Café De Herberg zit aan de Polstraat 62 in Deventer

De eerstvolgende ZondagMiddagSalon is weer op zondag, namelijk zondag 23 april, eveneens in Café De Herberg.

