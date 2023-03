Extreem rechtse christenen belagen LHBT-activisten in Sydney

on

In Belfield, een buitenwijk van Sydney is dinsdagavond een groep van zo’n vijftien LHBTI-activisten aangevallen door zo’n tweehonderd mannen van de extreemrechtse beweging Christian Lives Matter.

De LHBTI-activisten van de Community Action for Rainbow Rights (CARR) waren naar de St. Michael’s Catholic Church gekomen waar One Nation-leider Mark Latham op en door de kerk georganiseerde bijeenkomst zou spreken over zijn zorgen dat de ‘trans-agenda’ de ouderlijke rechten uitholt.

Leden van Christian Lives Matter waren ook naar de kerk gekomen, omdat ze hadden gehoord van de actie van CARR.

Terwijl de politie de CARR-demonstranten op afstand van de kerk hield, werd de groep belaagd door de leden van Christian Lives Matters en werden er rake klappen uitgedeeld.

Pepperspray

‘De enige manier waarop de politie hen zover kon krijgen dat ze zich terugtrokken, was door pepperspray te gebruiken. Het liep echt uit de hand. Het was een serieuze menigte. De politie was onderbemand en ging ernstig ten onder. We waren in gevaar’, zegt een van de CARR- demonstranten tegen The Sydney Morning Herald.

Videojournalist Chris Debryne werd meegesleurd in het gevecht (foto). Hij werd op de grond gegooid en omsingeld door een groep mannen. Hij zei dat de politie en CARR-demonstranten ‘de woede van de gemeenschap onderschatten’ die het geweld in Belfield veroorzaakte.

De politie wist de CARR- demonstranten te ontzetten en te begeleiden naar een paar straten verderop.

Veroordeling

Een woordvoerder van het katholieke aartsbisdom Sydney nam afstand van de ongeregeldheden buiten de kerk: ‘De mensen die gewelddadig handelden buiten St Michael’s Belfield waren geen lid van de plaatselijke parochiegemeenschap. Voor christenen en voor alle Australiërs vertegenwoordigen de gebeurtenissen van gisteravond niet wie we zijn en moeten ze worden veroordeeld’

(Bron: Twitter Chriscoveries, The Sydney Morning Herald; screenshot Chriscoveries)

