Druk op Oeganda om anti-LHBTI-wet te heroverwegen

Internationaal neemt de kritiek toe op de in Oeganda aangenomen anti-LHBTI-wet. De wet werd deze week door het parlement aangenomen en moet nog door president Yoweri Museveni (foto) worden ondertekend.

De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, Volker Türk, riep Museveni op om de wet niet te onderteken. Hij sprak van een ‘carte blanche’ voor iedereen om de basale mensenrechten van LHBTI-Plussers te schenden.

De Europese Unie veroordeelt de wet. ‘De EU is diep bezorgd over de goedkeuring van een anti-homoseksualiteitswet door het parlement. We zullen blijven samenwerken met de autoriteiten en het maatschappelijk middenveld om ervoor te zorgen dat alle individuen gelijk worden behandeld’, scheef EU-woordvoerster, mevrouw Nabila Massrali op Twitter.

Schadelijk

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken dringt erop aan de invoering ervan te heroverwegen. ‘Invoering van de wet tast de universele mensenrechten aan en brengt de voortgang van de strijd tegen hiv/aids in gevaar en zal toeristen afschrikken.’ Het Witte Huis wijst er op dat de wet de internationale reputatie van Oeganda schaadt.

Amnesty International roept ook president op om de wet niet te ondertekenen.

‘Deze zeer repressieve wetgeving zal discriminatie, haat en vooroordelen tegen LHBTI’s – ook degenen die als LHBTI worden beschouwd – institutionaliseren en het legitieme werk van het maatschappelijk middenveld blokkeren, aldus Tigere Chagutah, de directeur van Amnesty International voor Oost- en Zuidelijk Afrika.

Homohaat

In 2014 werd een soortgelijke anti-LHBTI-wet door het parlement aangenomen, die door de president werd ondertekend. Hij zou druk op het constitutioneel hof hebben uitgeoefend om de wet nietig te verklaren, om zo de noodsteun veilig te stellen, die uit protest tegen de wet was stopgezet.

‘Maar vandaag is de situatie voor de LHBT-Plus-gemeenschap veel erger dan toen’, zegt professor Kristof Titeca van de Universiteit Antwerpen tegen de VRT. ‘De homohaat zit in heel de Oegandese samenleving als een massapsychose, waarin men vooral kinderen als mogelijke slachtoffers ziet. Daarom werden bijvoorbeeld alle regenbogen weggehaald uit speeltuinen en zelfs op kinderschoenen. Soms komt het tot een echte heksenjacht, zoals toen mensen een school binnenvielen omdat daar een lesbische leerkracht zou zijn.’

Invloed van Rusland

Het dossier is volgens Titeca een echt symbooldossier geworden. Homoseksualiteit wordt gezien als iets wat het Westen heeft ingevoerd en gepromoot, en waartoe Afrikanen gedwongen worden. Eind deze maand is er een conferentie in Kenia waar zo’n 30 Afrikaanse landen zich uitspreken tegen homoseksualiteit.

‘Er zijn steeds meer geruchten dat Rusland bijvoorbeeld die geplande conferentie in Kenia sponsort. Er zijn Afrikaanse parlementsleden in Moskou op bezoek en er zijn de expliciete tweets van de Russische ambassade in Kenia die homoseksualiteit verwerpen. Rusland spint er duidelijk politiek garen bij.’

(Bron: Monitor, Trouw, Amnesty International)

