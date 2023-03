Alleen online te zien: de zesdelige serie ‘Muntthee Meiden’

on

Met ingang van komende dinsdag start de webserie ‘Munthee Meiden’, waarin drie queervrienden gevolgd worden die elke zondagmiddag samenkomen voor een kopje muntthee.

Ze komen erachter dat ze alle drie totaal verschillende ervaringen hebben in de maatschappij en de gemeenschap om hen heen. Elke aflevering gaat over een onderwerp dat speelt in de queercommunity.

De drie hoofdrollen worden vertolkt door Gavin Reijnders, Benita Bocoum en Diego González Clark.

Er zijn tot nu toe zes afleveringen gepland die te vinden zijn op het gueerplatform MEIJT.

Categorieën:Nieuws, En verder