Parlement Oeganda stemt voor strenge anti-LHBTI-wet

on

In Oeganda heeft het parlement een wetsvoorstel aangenomen dat vrijwel alle LHBTI-Plus-uitingen strafbaar maakt.

Behalve seks tussen mensen van hetzelfde geslacht is voortaan het ‘bevorderen’ van en ‘aanzetten’ tot homoseksualiteit strafbaar. Overtredingen leiden tot hoge straffen, tot een levenslange gevangenisstraf voor seks met iemand van hetzelfde geslacht. Als dat gebeurt met iemand onder de 18 jaar of wanneer de ‘dader’ hiv-positief is, kan de doodstraf worden opgelegd.

Wie homoseksualiteit ‘promoot’, riskeert twee jaar cel. Hotels of huiseigenaren die verhuren aan LHBTI-Plussers, riskeren ook gevangenisstraf.

Het wetsvoorstel werd ingediend door oppositieparlementslid Asuma Basalirwa, een moslim die net als enkele andere parlementsleden liefst nog strengere straffen had gezien. Die man diende ook het vorige wetsvoorstel in dat in 2014 werd aangenomen, maar door het constitutionele hof op procedurele gronden nietig werd verklaard.

De vergadering werd gevolgd dor 389 parlementsleden die persoonlijk in de zaal aanwezig waren. Een aantal volgden de beraadslagingen via een videoverbinding.

Het wetsvoorstel wacht nu op de goedkeuring van de president, die eerder homoseksualiteit bestempelde als een afwijking.

‘Bedreiging traditionele waarden’

Homoseksualiteit staat al in de strafwet uit de koloniale tijd, maar werd niet bestraft.

Homoseksualiteit wordt gezien als iets wat het Westen heeft ingevoerd en gepromoot, en waartoe Afrikanen gedwongen worden. Eind deze maand is er een conferentie in Kenia waar zo’n dertig Afrikaanse landen zich zouden uitspreken tegen homoseksualiteit.

Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch lijkt het de eerste keer te zijn dat alleen al het je identificeren als LHBTI-Plusser ergens strafbaar wordt. Voorstanders van de nieuwe wet in het conservatieve en religieuze land zeggen dat LHBTI-Plussers de traditionele waarden bedreigen.

(Bron: Monitor, NOS, VRT Nieuws; foto: screenshot CNN)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws