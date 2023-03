LHBTI-Plussers leggen bloemen in Nieuwe-Tonge op 4 mei

on

De Oranjevereniging Ring van Oranje heeft zich teruggetrokken als organisator van de dodenherdenking op 4 mei in Nieuwe-Tonge. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de taak overgenomen.

Er was ophef ontstaan rond de herdenking, omdat Ring van Oranje geen toestemming wilde geven voor het leggen van bloemen door de stichting Gay op Flakkee. Volgens de stichting was het dorp niet klaar voor deelname door LHBTI-Plussers.

Burgemeester Grootenboer (foto) vindt dat er ruimte moet zijn voor het herdenken van de lang verzwegen homovervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze zei tegen het AD dat ze met de Oranjevereniging in gesprek zou gaan.

De vereniging zegt nu op Facebook dat ze de gang van zaken betreurt en excuses aanbiedt aan ieder die zich daarin gekwetst voelt. ‘Dit is nooit de bedoeling geweest.’ Ook besloot de Oranjeverenging zich terug te trekken als organisator.

De gemeente neemt die taak dus over en vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. ‘Stichting Gay op Flakkee is daarbij uiteraard van harte welkom om een krans of bloemstuk te leggen’, aldus de gemeente.

(Bron: Gemeente Goeree-Overflakkee, Facebook; foto: gemeente Goeree-Overflakkee)

