Antwerpen start campagne tegen discriminatie met trans Finn

In Antwerpen is dinsdag op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie de campagne Allemaal Antwerpenaar van start gegaan, waarin inwoners wordt opgeroepen om altijd te reageren bij gevallen van discriminatie. ​

Veel mensen die getuige zijn van discriminatie, keuren zo’n discriminerend gedrag af. De campagne geeft vijf tips hoe je kunt opkomen voor de ander.

Op de site van de campagne staat een quiz en leren reageren kan via een laagdrempelige e-learning.

Op de Groenplaats in de stad staat drie weken lang een photobooth waar een selfie gemaakt kan worden om te laten zien dat je wil opkomen voor de ander. De foto’s verschijnen ter plaatse op een grote fotomuur in een mozaïek met andere selfies.

Finn van Batenburg is een van de ambassadeurs van de campagne. Op sociale media is hij heel open over zijn trans zijn. De vele kwetsende en negatieve commentaren kan hij ondertussen een plaats geven, maar toch wil hij blijven strijden tegen haat. ‘We zijn er nog lang niet’, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

‘Toen ik uit de kast kwam, leverde dat heel wat negatieve commentaren op. Onder mijn TikToks werden veel gemene dingen gezegd. Ik werd zelfs bedreigd.’

‘Ook op straat maak ik geregeld dingen mee. Ik werd in het verleden al nageroepen omdat ik een regenboogtas draag. Of groepjes jongeren beginnen te lachen wanneer ik passeer. Die dingen gebeuren gelukkig niet dagelijks.’

Finn negeert de commentaren op straat het liefst. ‘Reageren op haat is belangrijk, maar soms kan de situatie ook escaleren. Ik denk dat het moeilijk is om op dat moment tussen te komen als omstaander.’

Hieronder het filmpje dat Finn drie jaar geleden maakte.

(Bron: Stad Antwerpen, Het Nieuwsblad; foto en afbeelding: Stad Antwerpen)

