Ontmoetingsplek Veenbult langs A15 dreigt te verdwijnen

De zogenoemde homo-ontmoetingsplek Veenbult langs de A15 tussen Gorinchem en knooppunt Deil dreigt plaats te moeten maken voor een nieuwe zendmast. De bosjes bij de parkeerplaatsen moeten daarvoor wijken.

De zendmast voor mobiele telefonie die nu op de parkeerplaats staat, moet worden vervangen. Rijkswaterstaat wil de nieuwe mast laten plaatsen op de plek waar nu bomen en struiken staan. Volgens Stichting Platform Keelbos zitten er in het te kappen bosje vleermuizen.

De stichting zegt dat de nieuwe mast oorspronkelijk gepland stond binnen het hekwerk dat om de huidige mast staat. Rijkswaterstaat zou die plannen gewijzigd hebben.

Veenbult is sinds 1970 in gebruik als homo-ontmoetingsplek. Het is de enige overgebleven plek in de wijde omgeving. De ontmoetingsplek wordt door vrijwilligers schoongehouden.

In 2021 spanden de vrijwilligers rood-witte linten om het bosje om te voorkomen dat Rijkswaterstaat zou gaan snoeien. Rijkswaterstaat ontkende toen van plan te zijn de bosjes te kortwieken.

(Bron en foto: Stichting Platform Keelbos)

