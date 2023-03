Gay op Flakkee niet welkom bij dodenherdenking Nieuwe-Tonge

on

De stichting Gay op Flakkee mag 4 mei tijdens de dodenherdenking geen bloemstuk leggen op de begraafplaats in Nieuwe-Tonge. De Oranjevereniging Ring van Oranje, die de herdenking organiseert, denkt dat het dorp er niet klaar voor is.

Voorzitter Sam Fish van de stichting is vooral teleurgesteld in het ‘nee’. Net als jaarlijks in Middelharnis wilde de stichting ook in Nieuwe-Tonge een bloemstuk neerleggen.

‘We hebben steeds meer vrijwilligers en willen daarom op meer plekken op het eiland ook ons steentje bijdragen. Daarom belde ik de voorzitter van de Oranjevereniging in Nieuwe-Tonge’, vertelt Fish aan het AD. ‘Zij zei dat ze het niet in haar eentje kon beslissen maar in het bestuur wilde overleggen. Daarna kreeg ik een telefoontje dat het bestuur wel voor was, maar dat het bang was dat Nieuwe-Tonge er niet klaar voor was. Besloten was dat wij geen bloemstuk mochten leggen tijdens de dodenherdenking.’

Fish zegt dat het haar gaat om vergeten groepen die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog . ‘Ze hoeven niet bang te zijn dat we met vlaggen en dragqueens komen, hoor. Wij zijn gewone mensen en willen aandacht geven aan de ook omgebrachte homo’s, lesbiennes en andere leden van de LHBTI-Plus-gemeenschap.’

‘Voor iedereen respect’

Volgens voorzitter Karolien Jordaan van de Oranjevereniging is Nieuwe-Tonge er niet klaar voor is. De streng gelovige inwoners van het dorp heeft volgens Jordaan moeite met mensen die ‘anders’ zijn.

De voorzitter zegt dat de dodenherdenking al jaren op dezelfde wijze gaat. ‘De dorpsraad, de gemeente, de Oranjevereniging en de veteranen leggen een krans. En na 80 jaar wil opeens Gay op Flakkee ook een krans leggen? Ze doen het al in Middelharnis, waarom moet het opeens op twee plekken?’

‘We zijn sinds 2017 bezig met de organisatie van Koningsdag en daarna ook dodenherdenking. We zijn vijf jaar bezig saamhorigheid in het dorp te krijgen. Dat lukt heel goed. Er is tijdens Koningsdag wat in de kerk en later staat er buiten een bandje te spelen. Het heeft heel wat energie gekost dat voor elkaar te krijgen. Ik heb geen zin om nu het goed gaat alles in de war te laten schoppen. Ik heb voor iedereen respect maar ik vind ook dat ze dat voor ons moeten hebben.’

In gesprek

Burgemeester Ada Grootenboer vindt het belangrijk dat ‘er ruimte voor is om een groep slachtoffers te herdenken waarover lang gezwegen werd: de homovervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Ze zegt met de organisatie in Nieuwe-Tonge in gesprek te zijn om het belang daarvan te benadrukken.

Na de aandacht van het AD heeft het bestuur van de Oranjevereniging besloten om opnieuw over het verzoek van de stichting Gay op Flakkee te vergaderen.

(Bron: AD; foto: Bloemen COC Twente Achterhoek 4 mei 2019 Volkspark Enschede)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws