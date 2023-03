Brokeback Mountain de musical, binnenkort te zien in Londen

on

Er wordt gewerkt aan een musicalversie van de filmklassieker Brokeback Mountain. De musical gaat 10 mei in première in het Sohoplace Theatre in Londen.

Brokeback Mountain gaat over twee cowboys, Jack en Ennis, die verliefd op elkaar worden. De twee beginnen in het geheim een relatie. Het boek, geschreven door Annie Proulx, verscheen in 1997.

De film is gebaseerd op het boek stamt uit 2005 en werd geregisseerd door Ang Lee. In de film werden Jack en Ennis gespeeld door Jake Gyllenhaal en Heath Ledger. De film werd bekroond met drie Oscars.

Op het toneel zijn Mike Faist en Lucas Hedges te zien als Jack en Ennis.

Mike Faist is onder meer bekend van zijn rol als Riff in de remake van West Side Story uit 2021. Voor die rol kreeg hij in 2021 een BAFTA-nominatie.

Lucas Hedges kreeg in 2017 een Oscar-nominatie voor het familiedrama Manchester by the Sea en speelde ook mee in films als Lady Bird en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

De musicalversie wordt geregisseerd door Jonathan Butterell.

Brokeback Mountain is van 10 mei tot en met 12 augustus te zien in het Sohoplace Theatre in Londen

Van Brokeback Mountain werd eerder al een opera gemaakt.

