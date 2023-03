Roze Golf 19-03: Corine Böhmers vertelt over haar nieuwe boek

on

Corine Böhmers is schrijver, musicus en theoloog. Na ‘Wisselveld’ is er nu een tweede boek: ‘Omkering’.

Corine vertelt over haar boek, de periode tussen de twee boeken, haar zoektocht naar haar identiteit en haar passie voor motorfietsen.

‘Omkering’ gaat over Florian Adams die op het Duitse schiereiland Rügen verblijft in een studiegemeenschap met sektarische trekjes. Ze is daar te vondeling gelegd en ze is opgevoed door haar adoptieouders Rianne en Olaf Adams uit Amsterdam.

‘Het boek gaat over de verbinding tussen mensen, de zoektocht naar mag ik zijn wie ik ben met mijn eigen gedachten en mag ik mijn eigen leven leiden of moet ik me laten leiden door iets dat mij voorgeschreven wordt’, zegt Corine in de Roze Golf van zondag 19 maart.

Corine Böhmers (1968) begon haar loopbaan als musicus. Daarna was zij geruime tijd werkzaam bij de politie. Tijdens haar studie theologie deed zij onderzoek naar het Tibetaans boeddhisme en postreligiositeit. Tegenwoordig werkt Corine als innovatiemanager. Ze rijdt motor en in 2011 verscheen een van haar korte verhalen ‘Friendship Highway’ in het boek Motorrrraria.

Ze dacht dat ze een jongen was, totdat ze, toen ze een jaar of tien was, er achter kwam dat ze een meisje is. Ze wilde in transitie, maar ontdekte dat ze haar vrouwelijke kanten ook koesterde.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De radioversie is ook te vinden op de site van RTV Oost

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel