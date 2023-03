Jeff Molina zegt als eerste UFC-vechter dat hij biseksueel is

on

Voor het eerst heeft een UFC-vechter bekendgemaakt dat hij niet heteroseksueel is. De 25-jarige Amerikaan Jeff Molina zegt in een verklaring op Twitter dat hij biseksueel is.

Hij kwam met zijn verklaring, nadat er een video online was gezet, waarin te zien is dat hij orale seks met een andere man heeft.

‘Ik ben biseksueel. Dit was niet de manier waarop ik dat bekend wilde maken, maar die kans is me nu afgenomen’, schrijft Molina op Twitter.

‘Ik heb geprobeerd mijn datingleven privé te houden voor sociale media. Ik ben mijn hele leven met meisjes uitgegaan en onderdrukte gevoelens die ik had tijdens de middelbare school in het worstelteam, tijdens mijn studie MMA, en zelfs nadat ik een deel van mijn droom had waargemaakt en in de UFC kwam.’

Hij vreest de reacties van het publiek. ‘In een sport als deze is de meerderheid van de fans homofoob. Op dit moment in mijn carrière zag ik mezelf dit nog niet vertellen.’

Steun Pride-maand

Bij zijn laatste gevecht, in juni vorig jaar, droeg Molina op zijn broek een tekst waarmee hij de Pride-maand in de Verenigde Staten steunde. Dat leverde hem op sociale media een flinke dosis kritiek van UFC-fans op.

‘Ik wil graag bekendstaan om mijn vechterskwaliteiten. En niet als ‘die bi-vechter’, wat al snel zou veranderen in ‘die gay-vechter’. Daar heb ik niet elf jaar lang hard voor getraind.’

Gokfraude

Molina vocht drie keer in de UFC en won al die gevechten. De Amerikaanse MMA-bond is veruit de meest prestigieuze en bestbetaalde vechtsportbond ter wereld.

Voorlopig komt Molina niet in actie bij de UFC, omdat hij geschorst is wegens vermeende betrokkenheid bij gokfraude.

