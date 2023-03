Duitsland maakt een einde aan discriminatie bij bloeddonatie

on

De Bondsdag heeft het verbod op bloeddonatie voor homoseksuele mannen volledig afgeschaft. Het Duitse Aidshilfe spreekt van grote vooruitgang, de CDU en AfD hebben kritiek op het besluit.

Mannen die seks hadden met mannen mochten ook in Duitsland geen bloed doneren. Dat strenge verbod werd onlangs bijgesteld, maar mannen mogen nog steeds alleen bloed geven als ze vier maanden geen seks hebben gehad met een andere man.

De Bondsdag heeft het bloeddonatieverbod voor mannen die seks hebben met mannen nu volledig afgeschaft.

Nu is alleen het individuele gedrag van een donor relevant. De wet verplicht de Duitse Medische Vereniging om nieuwe richtlijnen voor bloeddonatie op te stellen. Een algemene uitsluiting van het doneren van bloed is ook niet toelaatbaar voor biseksuelen en transpersonen.

Ook worden de leeftijdsgrenzen voor het doneren van bloed afgeschaft. In de toekomst zullen ook 60-plussers bloed kunnen doneren als hun gezondheidstoestand dat toelaat.

De nieuwe regeling voor bloeddonatie maakt deel uit van het regeerakkoord tussen de SPD, de Groenen en de FDP

Bescherming ontvangers

Kritiek op de nieuwe regeling komt van de AfD, die spreekt van een ideologische beslissing. Ook de CDU is voorzichtig. Homoseksuelen mogen niet onder algemene verdenking worden geplaatst wanneer ze bloed doneren, zegt de woordvoerder van het gezondheidsbeleid van de CDU, Tino Sorge. Voor partij is de bescherming van de ontvangers van bloeddonaties van het grootste belang.

Ook de Duitse Geneeskundige Vereniging is sceptisch over de nieuwe donorwet. Daarom is de CDU voorstander van de Oostenrijkse manier. Daar geldt de drie maal drie regel: wie in de afgelopen drie maanden met drie verschillende partners seks heeft gehad, mag drie maanden geen bloed doneren, ongeacht de geaardheid van de sekspartners.

Nederland

In Nederland maakte bloedbank Sanquin maandag bekend volgend jaar de regels voor bloeddonatie aan te passen. Iedereen, ongeacht de seksuele geaardheid, krijgt dezelfde vragenlijst voorgelegd. De vragenlijst over recent seksuele gedrag blijft nodig vanwege het risico op ziektes die via bloed overdraagbaar zijn, maar het doet er niet meer toe met wie je seks hebt gehad.

