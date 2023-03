COC Deventer houdt zondag een Regenboog-Pubquiz

on

Komende zondag wordt in Deventer een Regenboog-Pubquiz gehouden. In vier rondes van elk tien vragen komen niet alleen LHBTI-onderwepren aan de orde.

Er zijn twee rondes met beeld en twee rondes met muziekfragmenten.

Aanmelden is aan te raden, er si plek voor maximaal veertig deelnemers. Er wordt in teams gespeeld, die ter plekke, bij binenkomst, worden samengesteld.

De Regenboog-Pubquiz wordt gespeeld in Café Het Glas In Lood aan de Nieuwe Markt 4 in Deventer en de deur is open vanaf 14:00 uur. De quiz start om 15:00 uur en duurt tot ongeveer 17:00 uur. Deelname is gratis.

Aanmelden kan hier.

