Vrijdag QueerNight Zwolle over het onderwerp bodypositivity

Komende vrijdag is er weer een QueerNight in Zwolle. Deze vrijdag gaat het over bodypositivity.

Bart Scholten praat op het podium met acteur Lars Brinkman. Hij speelde onder meer in Queerplanet van Het Nationale Theater.

Momenteel is hij te zien in zijn nieuwe voorstelling Nader tot U, waarin Brinkman het spanningsveld onderzoekt tussen homo-erotiek, schaamde en het Christendom. Hij confronteert zichzelf met weggestopte verlangens en opent een gesprek met het publiek over schaamte en seksualiteit.

De tweede gast is Imaan van der Zwan. Imaan is managing director bij TheTittyMag. The TittyMag is een intersectioneel feministisch Kunst platform. Ze bieden ruimte aan creatief talent dat bezig is met feminisme, inclusiviteit en empowerment om met elkaar in gesprek te gaan. Ze ambiëren een gelijkwaardige en inclusieve omgeving, waar mensen uit elke laag van de samenleving kunnen gedijen en zich empowered kunnen voelen.

De QueerNight wordt gehouden in Schouwburg Odeon in Zwolle, Toegang kost € 3,50.

Na afloop is iedereen welkom (ook als je geen kaart hebt) in Café Foyé waar een DJ tot in de late uurtjes je laat genieten van alles wat dansbaar is.

