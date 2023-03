Dominee: taalapp Duolingo is geïnfiltreerd door homo’s

on

Dominee Danil Kutsar van de Sure Foundation Baptist Church in Spokane, Washington (USA) waarschuwt zijn kudde dat homoseksuelen de app Duolingo hebben overgenomen.

Duolingo is een app voor het leren van talen.

‘Duolingo is geïnfiltreerd door, door homoseksuelen!’ zei Kutsar in een preek. ‘Hij noemde als voorbeeld ‘zijn man’ in een taaloefening van de taalapp.

Als hij dergelijke oefeningen ziet, maakt hij daar melding van via de app.

De Sure Foundation Baptist Church maakt deel uit van de New Independent Fundamental Baptist Movement (New IFB). Voorgangers van zijn kerk en soortgelijke kerken zijn sterk anti-LHBTI.

Kutsar zei vorig jaar in een preek dat hij hoopte dat ‘elke homoseksueel sterft’.

Aaron Thompson, een andere dominee van de Sure Foundation Baptist Church, legde vorig jaar uit waarom hij homo’s ‘flikkers’ noemt.

‘Je kunt homoseksueel zeggen, maar het heeft niet de negatieve connotatie die het zou moeten hebben’, klaagde hij. ‘Het moet een negatieve connotatie hebben, het zijn een stel freaks waarover God de doodstraf uitspreekt in Leviticus 20:13.’

(Bron: LGBQ Nation, Twitter)

Nieuws