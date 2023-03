Film om taboe zelfdoding onder LHBTI-Plussers te doorbreken

on

De documentaire ‘Uit ’t leven’ van Tim Dekkers moet het zwijgen rond het grote aantal zelfdodingen onder LHBTI-Plussers doorbreken. In de film volgt Tim Dekkers drie mensen die met zelfmoordplannen hebben rondgelopen.

‘Ik hoop dat mijn documentaire het begin is van een omwenteling’, zegt Dekkers (foto) tegen NH Nieuws.

Gepest worden op school, uitsluiting, het contact verliezen met familie en je eenzaam en onzeker voelen, zijn oorzaken dat LHBTI-Plussers het leven soms niet meer zien zitten.

Daarbij komt dat er niet over gesproken wordt binnen ‘de scene’. Het taboe zorgt er voor dat mensen met problemen niet gehoord worden.

Geen voorlichtingsfilm

Maar voor Dekkers zijn verklaringen niet het belangrijkste. ‘Ik wilde geen voorlichtingsfilm maken. Ik laat ook geen deskundigen aan het woord’, legt hij uit.

‘Ik laat drie mensen aan het woord die weten hoe het is om zoiets mee te maken. Ik hoop dat de documentaire als een soort breekijzer gaat dienen om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Het taboe moet weg binnen de roze gemeenschap. Wij moeten met z’n allen meer gaan praten en geven om mensen die het moeilijk hebben. Ik hoop dat mijn documentaire het begin is van een omwenteling.’

De documentaire ‘Uit ’t leven’ van Tim Dekkers is op 26 maart te zien tijdens de Roze Filmdagen in Amsterdam. De documentaire is gefinancierd met behulp van een crowdfundingsactie.

Cijfers

Bijna de helft van de Nederlandse lesbische, homo en biseksuele (LHB) volwassenen heeft ooit zelfmoordgedachten gehad. Dat is ruim vijf keer vaker dan in de algemene volwassen bevolking. Een aanzienlijk deel van de LHB-volwassenen heeft ooit een zelfmoordpoging ondernomen, ongeveer acht procent. Dit cijfer is vier keer zo hoog als binnen de algemene bevolking. Van alle LHBT-ers hebben transgenders het ’t moeilijkst. Transgenders doen vijf tot tien keer vaker een zelfmoordpoging in vergelijking met niet-transgenders.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron en screenshot: NH Nieuws)

