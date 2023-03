‘Zelfdoding en suïcide pogingen bij LHBTI-Plus-asielzoekers’ 

on

LGBT Asylum Support meldt drie suïcidepogingen op één dag en stuurt noodbrief aan de verantwoordelijk staatssecretaris. De stichting wil een gesprek over de situatie met de staatssecretaris, maar die zegt geen tijd te hebben.

‘Wat moet er dan nog meer gebeuren om wel verantwoordelijkheid te nemen en te tonen?’

In een noodbrief aan de staatssecretaris maakt LGBT Asylum Support melding van de zelfdoding twee weken geleden van een Russische transvrouw in het azc in Drachten en van drie pogingen op één dag, die stichting heeft gemeld bij het COA.

LGBT Asylum Support dringt er bij het COA op aan om het zogenoemde ketenbrede calamiteitenteam in te schakelen, een samenwerkingsverband tussen het COA, de IND en de GZA, de Gezondheidszorg Asielzoekers.

Zonder enige nazorg

Eén van de meldingen betreft een homostel dat samen besloot een einde aan hun leven te maken met pillen. ‘Nadat een medebewoner van hun LHBTI-unit de beide mannen vond, konden ze nog op tijd per ambulance worden overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Na een nacht ter observatie werden ze ontslagen zonder enige nazorg. Bij terugkomst in hun azc hallucineerde één van de slachtoffers nog steeds vanwege de pillen die waren ingeslikt’, schrijft LGBT Asylum Support

‘Inhumaan en diep geschokt. Niet alleen wij maar vooral alle medebewoners in hun LHBTI- unit die dit meemaken en daarin geen enkele begeleiding ontvangen’, vertelt Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support, die het stel opzocht.

Noodbrief

‘Beide mannen zijn zeven jaar geleden gevlucht, door de meest denkbaar gruwelijke hel in Syrië gegaan en zijn werkelijk volledig op. Want het land wat hun oorspronkelijk bescherming zou moeten bieden, Italië, zette hun vervolgens op straat. Maar ook in Nederland is de menselijke maat, hun in vele opzichten enorme kwetsbaarheid, blijkbaar niet bepalend. Om die reden hebben we de staatssecretaris geen brandbrief maar noodbrief gestuurd.’

In de laatste reactie van de staatssecretaris op een brandbrief van 31 december 2022 over meer dan 500 meldingen van onveilige situaties in 2022, gaat de staatssecretaris inhoudelijk niet in, ‘maar schuift dit af op het COA’.

Geen onderzoek

Kortekaas: ‘Er zijn ondertussen twee kwetsbare LHBTI-Plus-asielzoekers in de eerste twee maanden van dit jaar door zelfdoding in een opvanglocatie overleden waar geen onderzoek op volgt. Het is volstrekt onacceptabel dat de staatssecretaris geen tijd kan vrijmaken maar antwoordt dat dit is vanwege “de grote hoeveelheid uitnodigingen voor verschillende gesprekken, evenementen en optredens”. Daarmee is het de vraag: wat moet er dan nog meer gebeuren om wel verantwoordelijkheid te nemen en te tonen?’

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron: LGBT Asylum Support)

