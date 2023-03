Homo of hetero maakt straks niet meer uit bij bloeddonatie

on

Het maakt vanaf volgend jaar niet meer uit wat de seksuele geaardheid is van iemand die bloed wil doneren. Iedere donor krijgt van Bloedbank Sanquin dezelfde vragenlijst over seksueel gedrag.

De vragenlijst over recent seksuele gedrag blijft nodig vanwege het risico op ziektes die via bloed overdraagbaar zijn, maar het doet er niet meer toe met wie je seks hebt gehad.

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid moet nog akkoord gaan, maar die spreekt in een brief aan de Tweede Kamer van goed nieuws en wil dat de maatregel per 1 januari 2024 ingaat. Sanquin denkt aan het eerste kwartaal van 2024.

Onderscheid komt te vervallen

Nu mogen mannen die seks hebben met mannen alleen doneren als ze al langere tijd een monogame relatie hebben of vier maanden geen seks hebben gehad. Voor hetero’s geldt dat niet. Dat onderscheid komt te vervallen.

Voordat het de maatregel kan worden ingevoerd moetenregistratiedossiers worden aangepast bij de EMA (European Medicines Agency. Ook Sanquin moeten aanpassingen in het systeem doorvoeren en medewerkers trainen.

‘Doorbraak’

LHBTI-belangenorganisatie COC is blij met de ontwikkeling. ‘Niet de vraag met wie je seks hebt maar of je risicovolle seks hebt wordt bepalend voor de vraag of je bloed mag doneren. Dat is precies wat wij dat al die jaren hebben bepleit,’ zegt voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Dat is beslist een doorbraak.’

(Bron: Sanquin, COC, NU.nl)

