Roze Golf 12-03: Provinciale politiek wil LHBTI-Plus-beleid

Elf van de negentien partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen willen speciaal beleid voor LHBTI-Plussers. Wat er de komende vier jaar moet gaan gebeuren, hebben de partijen vastgelegd in een Regenboogstembusakkoord.

Zeven van de elf partijen waren te gast bij de opnames van de Roze Golf om het akkoord te ondertekenen en te vertellen waarom ze zo’n akkoord nodig vinden en wat ze denken te bereiken in de komende periode.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De radioversie is ook te vinden op de site van RTV Oost

