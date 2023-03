Politiek in Overijssel wil weer Roze Zaterdag in de provincie

on

Een meerderheid van de Overijsselse politiek wil dat er weer een Roze Zaterdag wordt gehouden in de provincie. De partijen die het regenboogstembusakkoord akkoord hebben ondertekend willen allemaal het evenement naar Overijssel halen.

Roze Zaterdag is dit jaar in Goes en in 2024 in de stad Groningen. Steden die het evenement willen organiseren in 2025 kunnen zich melden bij de Stichting Roze Zaterdagen. De laatste keer dat het evenement in Overijssel werd gehouden, was in 2006 in Zwolle.

De politieke partijen in Overijssel willen de organisaties ondersteunen die Roze Zaterdag willen organiseren. Als het aan 50Plus ligt, komt Roze Zaterdag op de lijst van beeldbepalende evenementen in de provincie.

In het Regenboogstembusakkoord staat verder onder meer dat de partijen een gedeputeerde willen die verantwoordelijk wordt voor LHBTI-Plus-beleid en dat er geld voor dat beleid wordt vrijgemaakt en ambtelijke ondersteuning is.

In de Roze Golf van 12 maart doet D66 een oproep aan de LHBTI-Plussers in Overijssel om met ideeën te komen waar Provinciale Staten mee aan de slag kunnen.

Het voorstel van Volt om mee te varen in de botenparade in Amsterdam wordt niet door alle partijen ondersteund. Als het aan de PvdA ligt wordt er gewerkt aan zichtbaarheid in Overijssel. ‘Het is natuurlijk hartstikke leuk wat daar gebeurt in Amsterdam, maar voor de zichtbaarheid hier, kunnen we beter met de boot over het Twentekanaal varen en dan via de IJssel over de Vecht weer terug’, aldus lijsttrekker Annemieke Wissink.

De VVD ziet varen in Amsterdam wel zitten. ‘Als de tijd, de ruimte en de mogelijkheden er voor zijn moet je dat gewoon doen’, vindt Erwin Hoogland.

(Bron: Roze Golf; foto: Pride Walk Zwolle augustus 2022 – Bart Oude Scholten)

