Oeganda’s anti-homowet leidt internationaal tot weinig protest

Oeganda’s nieuwste anti-homowet heeft tot nu toe weinig protest opgeleverd van Amerikaanse en Europese mensenrechtenorganisaties en LHBTI-belangenorganisaties.

De internationale verontwaardiging was tien jaar geleden veel krachtiger, toen het Oegandese parlement voorbereidingen trof om een ​​soortgelijke wet aan te nemen, die om technische redenen werd teruggedraaid.

Het VN-mensenrechtenbureau plaatste een korte oproep op Twitter: ‘We dringen er bij het Oegandese parlement op aan af te zien van het aannemen van een anti-homoseksualiteitswet. De staat heeft de plicht om alle mensen volledig te beschermen tegen geweld en discriminatie, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit.’

De Oegandese wet tegen homoseksualiteit is voor het eerst gelezen en geanalyseerd op eventuele financiële implicaties ter voorbereiding op een eindstemming in het parlement. Anita Among, de voorzitter van het parlement, zegt dat het wetsvoorstel ‘tegen elke prijs’ zal worden aangenomen.

Frank Mugisha (foto), uitvoerend directeur van de momenteel verboden LHBTI-belangenorganisatie Sexual Minorities Uganda (SMUG), heeft opgeroepen tot steun van mensenrechtenactivisten in het buitenland.

‘Ik geloof dat we het ergste nog moeten meemaken’, zegt Mugisha in een getweete video. ‘Maar de LHBT-gemeenschap in Oeganda is erg veerkrachtig. We zijn erg sterk.’

(Bron: Rights Africa; screenshot: video Mugisha)

