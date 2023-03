LHBTI-Plus-asielzoekers in Ter Apel onbeschermd en niet veilig

on

LHBTI-Plus-asielzoekers zijn niet veilig in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat stelt LGBT Asylum Support in een brandbrief aan verantwoordelijk staatssecretaris Erik van der Burg en de leden van de Tweede Kamer.

In de brief beschrijft de stichting, die :HBTI-Plus-asielzoekers bijstaat, negen recente incidenten waarbij het naast mishandelingen ook gaat om bedreigingen met messen in en om het aanmeldcentrum.

Bewoners van speciale LHBTI-Plus-units worden belaagd door medebewoners en voelen zich dag en nacht onveilig. Volgens LGVT Asylum Support verzoekt het COA LHBTI-Plus-asielzoekers om zich terughoudend op te stellen ‘waardoor sommigen uit zelfbehoud daarom terug in de kast gaan’.

‘Opnieuw gevlucht’

De stichting beschrijft in de brief de belevenissen van een transvrouw. ‘Gevlucht uit haar homofobe maatschappij werd zij vanaf aankomst de eerste dag gediscrimineerd, bedreigd en bespuugd. Dacht zij zich veilig gesteld te voelen in Nederland, is zij opnieuw in Nederland gevlucht. Maar ditmaal omdat ze in het aanmeldcentrum van Ter Apel onvoldoende bescherming ontvangt. Ze verblijft nu bij een gastgezin buiten het azc.’

De stichting heeft in de brief gewezen op alle tekortkomingen die structureel al jaren in de opvang plaatsvinden en die bekend zijn. Het COA geeft aan bewoners aan te weinig middelen te hebben.

“Los het zelf maar op”

Volgens voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support is het niet alleen het COA die de situatie in Ter Apel niet aankan: ‘Het is ook de politie die bij het doen van aangifte van bedreiging, mishandeling en diefstal door LHBTI-asielzoekers aangeeft: “Los het zelf maar op’” Wat kan en moet je dan nog als kwetsbare LHBTI-Plus-asielzoeker als je niet die noodzakelijke bescherming ontvangt zowel van het COA als politie?’

De stichting wijst in de brief aan de staatssecretaris op de toename van meldingen van incidenten. Waren het in 2020 nog 70 meldingen door LGBT Asylum Support aan het COA van onveilige situaties, is dat in 2022 explosief toegenomen tot meer dan 500.

Apart azc

In de brief wijst de stichting de staatssecretaris op de motie die in 2016 in de Tweede Kamer is aangenomen. Daarin staat dat als blijkt dat de veiligheid van LHBTI-Plus-asielzoekers niet kan worden gegarandeerd, er een aparte azc voor alleen LHBTi-Plus-asielzoekers moet worden ingericht.

(Bron: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws