Pim Lammers voorlopig voorzichtig met elke zin die hij schrijft

on

Schrijver Pim Lammers is zijn literaire vrijheid voorlopig is kwijtgeraakt, zegt hij vrijdag in een interview met Nieuwsuur.

‘Ik ben wel weer aan het schrijven, maar ik ben voorzichtiger met elke zin die ik schrijf. Ik weet nu dat zinnen niet alleen bouwstenen zijn van een verhaal. Ze kunnen uit hun context gerukt worden en als wapen tegen je worden gebruikt.’

Pim Lammers ontving talloze doodsbedreigingen, waardoor hij zich gedwongen voelde zich terug te trekken als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek. ‘Honderden berichten, foto’s van verbrande mensen en berichten die tot in detail beschreven hoe ik gemarteld zou moeten worden.’

Wat hij heeft meegemaakt, wil hij nooit meer meemaken. ‘En ik wil ook dat mijn collega’s dit nooit hoeven mee te maken’, zegt Lammers. Dat er mensen zijn die heel ver gaan om hem tegen te houden, beangstigt hem nog steeds. ‘Toen op een gegeven moment ook de mensen in mijn omgeving werden genoemd, mijn dierbaren, heb ik besloten me terug te trekken. Mijn werk is ontzettend belangrijk voor me, maar de veiligheid en het welzijn van de mensen om mij heen zijn nog veel belangrijker. Die veiligheid zal ik altijd verkiezen boven het schrijven van een gedicht.’

Belang van kinderliteratuur

Lammers benadrukt het belang van kinderliteratuur. In kinderboeken moeten alle kinderen zichzelf kunnen zijn. ‘Waarin kinderen rolmodellen hebben die laten zien hoe mooi en divers de wereld is: kinderen van kleur, in een rolstoel, meisjes die verliefd worden op meisjes, jongens die zo nu en dan make-up dragen.’

Het interview met Nieuwsuur is het eerste interview dat hij geeft na de bedreigingen. Op de 71ste editie van het Boekenbal in de Amsterdamse Stadsschouwburg droeg hij het gedicht voor dat hij had geschreven voor de Kinderboekenweek.

Kijk hier voor het gedicht en het interview met Nieuwsuur.

(Bron: NOS; foto: screenshot Nieuwsuur)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws