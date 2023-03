Meerderheid politiek Overijssel tekent roze stembusakkoord

on

Elf politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Overijssel staan achter het Regenboogstembusakkoord. Het akkoord werd vrijdag ondertekend door zeven partijen tijdens de opname van de Roze Golf van komende zondag.

De overige partijen hebben toegezegd op een later tijdstip te zullen ondertekenen. Het stembusakkoord wordt daarmee gesteund door CDA, VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66, 50Plus, PvdD, BBB., Samen Lokaal Twente en Volt.

Forum voor Democratie, ChristenUnie, PVV, SGP, Ja21, Belang van Nederland, Alliantie en Jezus Leeft willen het stembusakkoord niet ondertekenen.

In het akkoord leggen de partijen vast waar de komende vier jaar aandacht aan wordt besteed als het gaat om LHBTI-Plus-zaken.

Op initiatief van D66 en 50 Plus is het akkoord tot stand gekomen. Vier jaar geleden werd er voor het eerst een Regenboogstembusakkoord in Overijssel gesloten, toen door acht partijen.

In de Roze Golf die zondag online verschijnt is een uitgebreid gesprek te horen over nut en noodzaak van zo’n akkoord met kandidaat-Statenleden Erwin Hoogland (VVD), Lucas Brinkhuis ( GroenLinks), Annemieke Wissink (PvdA), Herman Kalter (SP), Renilde Huizenga (D66), Tineke ten Bulte- Herrbrugh (50Plus) en Maryse Wulf (Volt).

(Bron en foto’s: Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws, Overijssel