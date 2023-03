Duitse katholieke kerk laat zegeningen paren gelijk geslacht toe

on

De katholieke kerk in Duitsland gaat het met ingang van maart 2026 mogelijk maken dat homoseksuele relaties een kerkelijke zegening krijgen. Dat is bepaald op de synodale conferentie in Frankfurt.

De komende drie jaar wordt gebruikt om formulieren en de liturgische vorm van de ceremonie te creëren.

Op de synodale vergadering in Frankfurt am Main over de hervorming van de kerk stemden 176 van de 202 leden van de vergadering vóór en 14 tegen. Twaalf onthielden zich van stemming.

Grijs gebied

Zegeningsvieringen bevinden zich momenteel in een grijs gebied onder het canoniek recht

De goedkeuring van zegeningsceremonies voor koppels van hetzelfde geslacht was een belangrijke vereiste voor het hervormingsproces, dat sinds 2019 aan de gang is, en werd beschouwd als een toetssteen voor het vermogen van de katholieke kerk in Duitsland om te veranderen. De zegeningsvieringen worden vandaag de dag al in veel gemeenschappen beoefend.

Het was juist dit grijze gebied waar veel synodeleden kritiek op hadden. Het werd tijd om zegenvieringen uit huiskamers en geheime bijeenkomsten in een kerk te halen, zo werd door voorstanders bepleit. Priesters die de zegen geven, hoeven voortaan niet meer bang te zijn voor sancties. Ook gescheiden mensen die hertrouwd zijn, moeten gezegend kunnen worden.

Het gaat om ‘zegeningen’, dat is iets anders dan een ‘inzegening’ van een huwelijk, dat is nog een stap te ver voor de Kerk. Het sacrament van het huwelijk, en de bijhorende inzegening, is binnen de Kerk tot nader order voorbehouden voor een relatie tussen een man en een vrouw.

‘Het is jouw beslissing’

De Antwerpse bisschop Johan Bonny deed in de synodevergadering verslag van de invoering van zegeningsceremonies voor paren van gelijk geslacht in België, die sinds 2002 plaatsvinden. Dat was in relatieve stilte, zei hij. Volgens Bonny hadden ze informeel overeenstemming bereikt met het Vaticaan en paus Franciscus . De paus zou tegen hem gezegd hebben: ‘Het is jouw beslissing.’

(Bron: DW, VRT; foto: lege conferentiezaal Twitter Der Synodaler Weg))

