Oeganda werkt aan wet met zware straffen op homoseksualiteit

In Oeganda wordt gewerkt aan een nieuwe wet die zware straffen zet op homoseksualiteit. De wet maakt een gevangenisstraf van maximaal tien jaar mogelijk voor mensen die ‘zich overgeven aan homoseksuele activiteiten’.

De straf geldt ook voor personen die beweren LHBTI-Plusser te zijn. Volgens Human Rights Watch is als de wet wordt aangenomen, Oeganda het enige Afrikaanse land dat degenen strafbaar stelt die zich simpelweg identificeren als LHBTI-Plusser.

Ook mensen die huizen of kamers verhuren aan LHBTI-Plussers riskeren gevangenisstraffen en het financieren of promoten vaqn LHBTI-Plus-activiteiten worden verboden.

Het wetsontwerp met de zware straffen, is donderdag doorverwezen naar een parlementaire commissie. De bedoeling is om de wet versneld in te voeren. Volgens parlementsvoorzitster Annet Anita Among zijn er hoorzittingen gepland waar ook seksuele minderheden voor zijn uitgenodigd.

Wanneer het parlement stemt over de wet, is onbekend.

‘Groot monster’

Volgens LHBTI-Plus activist Frank Mugisha worden mensen geïndoctrineerd door te stellen dat homorechten een bedreiging vormen voor de Afrikaanse waarden en ‘een groot monster’ is dat ‘uit het Westen kwam’.

“We hebben zoveel gevallen van arrestatie, chantage en afpersing gezien, dus dit zal toenemen’, verwacht de activist.

Hof

In 2014 vernietigde het constitutionele hof van Oeganda een anti-homoseksualiteitswet, die de wetten tegen de LHBTI-Plus-gemeenschap had aangescherpt.

Homoseksualiteit is in Oeganda verboden. De wet stamt uit de koloniale tijd. Sinds het land onafhankelijk werd in 1962 zijn er in Oeganda geen veroordelingen geweest voor homoseksuele handelingen.

