Mr Songfestival Johnny Logan komt naar Roze Zaterdag Goes

Mister Songfestival Johnny Logan komt naar Goes om op te treden tijdens Roze Zaterdag op 17 juni. Dat heeft organisator Goes Marketing bekend gemaakt.

Johnny Logan won twee keer voor Ierland het songfestival en komt voor dat optreden speciaal overgevlogen. Daar gaat hij onder meer zijn songfestivalhits zingen: What’s another year en Hold me now.

Ook Gerard Joling, Ruth Jacott en Mart Hoogkamer komen naar Roze Zaterdag om op te treden.

Verder treden die dag Frenna, Bram Houg en Belle op. ’s Avonds zingen Brigitte Nijman en Laura Vlasblom als duo ‘Back to Waterloo’ de grootste hits van ABBA.

(Bron: Omroep Zeeland; screenshot: promotiefilm Roze Zaterdag)

Categorieën:Nieuws