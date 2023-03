Koninklijk paar op bezoek bij queerbar Tepláreň in Slowakije

on

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben woensdag een bezoek gebracht aan queerbar Tepláreň in de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Bij een aanslag op de bar op 12 oktober vorig jaar vielen twee doden en raakte een barvrouw gewond.

Het koninklijk paar is in Slowakije voor een staatsbezoek op uitnodiging van de Slowaakse president Zuzana Caputová. In het café, dat na de aanslag de deuren sloot, had het paar een ontmoeting met de eigenaren van de bar Roman Samotný en Radka Trokšiarová. Ook spraken koning Williem-Alexander en koningin Máxima met familieleden van Juraj Vankulič en Matúš Horváth, slachtoffers van de aanval op de queerbar.

Na de aanslag gingen duizenden mensen de straat op om hun steun te betuigen aan de gemeenschap. Ook kwam meer aandacht voor de aanpak van haatberichten en desinformatie, volgens Samotný.

Op Instagram schrijft hij dat hij het bezoek waardeert: ‘Steun uit het buitenland en interesse in de situatie van LHBTI+’ers in Slowakije betekenen veel voor ons.

Geen losstaand incident

Roman Samotný denkt dat het bezoek acceptatie van LHBTI-Plussers kan helpen. ‘Misschien motiveert het mensen om anders te kijken naar onze levens.’

Hij ziet de moord bij zijn bar niet als losstaand incident door een verwarde jongen. ‘Als haatzaaien en homo- en transfobie normaal gevonden worden, dan staat er op een dag een zwakke of kwetsbare jongen op die beslist om “het goede” te doen: om queer mensen te doden, omdat wij bestempeld zijn als gevaar voor de Slowaakse samenleving’, zegt Samotný tegen de NOS

(Bron: RVD, NOS; foto: Instagram Tepláreň)

