Burundi pakt 24 mensen op wegens ‘homoseksuele praktijken’ 

on

In de Burundese hoofdstad Gitega zijn 23 februari 24 mensen gearresteerd die een bijeenkomst over de strijd tegen aids bijwoonden. Ze worden beschuldigd van ‘homoseksuele praktijken’.

Volgens een gerechtelijke bron heeft de politie documenten ontdekt over de rechten van homoseksuelen. De Burundese wet beschouwt seksuele omgang met een persoon van hetzelfde geslacht als een misdrijf waarop meerdere jaren gevangenisstraf staat.

‘Het is een nachtmerrie!’, zegt Yves Niyonkuru, zelf homoseksueel en activist betrokken bij de LHBTI-belangenvereniging Rainbow Candle Light.

‘We hebben geen vrijheid van meningsuiting. Er zijn geen advocaten, alle advocaten hebben het opgegeven. We zitten gevangen, worden gestigmatiseerd, onze rechten worden geschonden, we zitten echt vast.’

Volgens Yves Niyonkuru worden LHBTI’ers gemarteld, vermoord of gevangengezet. ‘Dit zijn onschuldige mensen die moeten worden vrijgelaten. De autoriteiten moeten ons begrijpen. Hebben ze enig kwaad gedaan? Er zijn moordenaars die niet worden gearresteerd!’

Paria’s

Vijf dagen na de arrestatie zei president Évariste Ndayishimiye (foto) in een toespraak in de Nationale Assembleekamer dat homoseksuelen verbannen moeten worden , omdat die volgens hem paria’s zijn, die een vloek dragen.

‘(…) er is slecht gedrag: homohuwelijken. Heeft God het gezegd? Hij heeft het nooit gepland! Het is een vloek! Ik vraag jullie Burundezen om dit gedrag echt uit te bannen! Elke Burundees, waar dan ook hij is, die zich overgeeft aan homoseksualiteit, laten we hem vervloeken, allemaal. Moge hij vervloekt zijn in ons land (… .)!’

(Bron Deutsche Welle; screenshot A24: Évariste Ndayishimiye bij de Verenigde Naties september 2022)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws