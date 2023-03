Parlementslid Kay Gottschalk komt in de Bondsdag uit de kast

on

De woordvoerder financiën van de rechts-populistische AfD, Kay Gottschalk, is donderdag uit de kast gekomen in een toespraak in de Bondsdag.

Tijdens een actueel uur over het onderwerp ‘aantrekkelijke en betrouwbare openbare dienst’ op verzoek van links, stapte Kay Gottschalk naar de lessenaar en begon zijn toespraak met onverwachte en zeer persoonlijke woorden.

‘Sta me vooraf een persoonlijke opmerking toe, maar het heeft ook iets te maken met het onderwerp van het debat’, begon de 57-jarige Gottschalk zijn toespraak: ‘Gisteren is mijn geliefde echtgenoot, met wie ik al 20 jaar samen ben en al vier jaar een partnerschap heb , geheel onverwachts overleden. En ik dacht, wat zou hij vandaag over dit debat hebben gezegd, als financieel inspecteur, als iemand die in deze openbare dienst werkt.’

Zijn partner leed de laatste tien jaar aan depressies, zei Gottschalk. ‘Het is moeilijk om deze mensen te helpen. De behandelmogelijkheden zijn ontoereikend. Het geld komt volgens de rechts-populistische politicus in de verkeerde kanalen terecht.

Gottschalk beëindigde zijn toespraak met de woorden ‘Dank u. Vaarwel, Mario.’ Na de toespraak richtte vicevoorzitter van de Bondsdag Karin Göring-Eckardt van de Groene Partij enkele persoonlijke woorden Gottschalk en bood namens het hele Parlement condoleances aan.

Kay Gottschalk is een van de medeoprichters van de AfD. Hij is lid van de Duitse Bondsdag sinds 2017, hij is sinds december 2021 de woordvoerder van het financieel beleid van de partij en in februari 2022 werd hij verkozen tot plaatsvervangend staatsvoorzitter in Noordrijn-Westfalen.

Gottschalk heeft zich nooit eerder publiekelijk uitgesproken over zijn seksuele geaardheid. Volgens de website van de Duitse Bondsdag is hij ‘single’. Het is onduidelijk waarom hij zei dat hij al vier jaar een partnerschap had: sinds het huwelijk in oktober 2017 werd geopend voor paren van gelijk geslacht zijn partnerschappen niet meer mogelijk.

