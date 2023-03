Twee vergeten verzetshelden in documentaire van Stephen Fry

on

Frieda Belinfante en Willem Arondeus zaten allebei bij het verzet en waren betrokken bij de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister in 1943.

Vlak voor Arondeus werd gefusilleerd voor zijn aandeel in de aanslag zei hij tegen een vriendin ‘dat homo’s niet minder moedig hoefden te zijn dan andere mensen’.

Deze twee verzetshelden zijn bij het grote publiek nooit bekend geworden. Dat zou zomaar te maken kunnen hebben met de geaardheid van Belinfante en Arondeus. Helden kunnen maar beter niet ook homoseksueel zijn. Zeker direct na de Tweede Wereldoorlog lag homoseksualiteit gevoelig.

Documentairemaker Stephen Fry maakte voor Channel 4 de film ‘Defying the nazis’, waarin hij het verhaal vertelt over Frieda Belinfante en Willem Arondeus. De documentaire werd deze week in Engeland uitgezonden.

Of de documentaire ook in Nederland wordt uitgezonden is niet bekend.

United States Holocaust Memorial Museum besteedde twee jaar geleden aandacht aan de verzetsdaden van Frieda Belinfante en Willem Arondeus.

In de Roze Golf van 5 maart meer aandacht voor deze twee verzetshelden.

(Foto: screenshot United States Holocaust Memorial Museum)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:En verder