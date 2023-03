Roze Golf 0503: Twee vergeten homoseksuele verzetshelden

on

Frieda Belinfante en Willem Arondeus pleegden samen met anderen in 1943 een aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam. Hun namen zijn onbekend bij velen. Stephen Fry maakte een documentaire over de twee.

Wim is 70 en woont tegenwoordig in Zwolle. Hij werd geboren en groeide op in Dedemsvaart waar hij jaren werkte bij de bank. Dat hij homo is, wist hij al jaren maar deed nooit wat met die gevoelens tot hij zijn huidige man leerde kennen.

Eurovisie Songfestivalkenner Barry van Cornewal schetst de kansen van het lied Burning Light waarmee Dion Cooper en Mia Nicolai Nederland gaan vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De radioversie is ook te vinden op de site van RTV Oost

