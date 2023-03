Wetsvoorstel om regenboogvlag te weren in Wilton Manors

on

Als het aan de Republikeinse senator Jay Collins ligt, wordt het aantal verschillende vlaggen die wapperen op het stadhuis van Wilton Manors en het tegenover gelegen park terug gebracht naar vier.

Alleen de vlag van Florida, de Amerikaanse vlag, de POW/MIA-vlag (voor de krijgsgevangen tijdens de Vietnamoorlog) en de vlag voor omgekomen brandweermensen mogen op overheidsgebouwen worden gehesen als het aan de senator ligt.

Als de wet wordt aangenomen verdwijnen de regenboogvlag en de transvlag, die nu nog in het park wapperen.

Collins wordt gesteund door de Republikein David Borrero: ‘Geen enkele andere vlag mag aan het publiek worden getoond … door een overheidsinstantie, lokale overheid of eenheid van lokale overheid.’

Stadscommissaris (wethouder) Chris Caputo is tegenstander van het voorstel . ‘Dit is echt een directe aanval op onze stad, waar we trots zwaaien met de pride-vlag en de trans-vlag die onze gemeenschap vertegenwoordigt en de waarden waar we voor staan.’

Hij noemt het wetsvoorstel weer een slag voor de LHBTI-gemeenschap. ‘We willen echt elke wetgeving tegen homo’s en andere minderheden en ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen bestrijden’, zei hij tegen CBS News.

Hij vraagt ​​zich af waarom de vlaggen een probleem zijn.

‘We hebben zoveel andere, echte problemen. We hebben kinderen die zonder voedsel zitten, de geestelijke gezondheidszorg heeft meer geld nodig. We bevinden ons hier in Zuid-Florida in het epicentrum van een betaalbare huisvestingscrisis’, aldus Caputo.

Volgens senator Collins geeft zijn wetsvoorstel duidelijkheid. ‘Ik geloof dat we een natie zijn in een staat van normen en wetten en ik denk dat mensen soms verstrikt raken in veel verschillende dingen. Dit schetst dit probleem gewoon duidelijk en lost het op regeringsniveau op.’

Borrero wilde niet reageren op vragen van CBS News.

