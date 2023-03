Thomas en Valentijn openen ‘roze’ boekwinkel in Alkmaar

on

In Alkmaar is donderdag een nieuwe boekwinkel geopend: De Queer Boekenkast. De boekenwinkel richt zich op LHBTI-Plus-boeken.

Na het sluiten van boekwinkel Vrolijk in Amsterdam is De Queer Boekenkast de enige fysieke, gespecialiseerde winkel in Nederland.

De winkel is van Thomas en Valentijn , die twee jaar geleden op Facebook begonnen ‘De Queer Boekenkast’ voor liefhebbers van boeken met LHBTI-Plus-thema’s en personages.

De wens ontstond om ook een offline boekwinkel te openen. In een van de winkelstraten hebben de twee ruimte kunnen huren, waar LHBTI-Plus-boeken in zowel het Nederlands, Engels als in het Duits te vinden zijn. Daarnaast zijn er onder meer ook strips-, foto- en kunstboeken en andere boekgerelateerde spullen te koop.

De opening kon donderdag doorgaan, ondanks dat een deel van het plafond naar beneden was gekomen doordat de bovenburen aan het verbouwen zijn.

Een deel van de kosten van de start van de boekhandel zijn gefinancierd door middel van crowdfunding. De inzamelingsactie loopt nog steeds.

(Bron: GoFundMe, Roze Golf; foto: Facebook – De Queer Boekenkast)

