Belgisch voetbal samen tegen racisme, homofobie en seksisme

De campagne ‘Come Togehter’ bestaat onder meer uit spotjes waarin zichtbaar gemaakt wordt hoe een slachtoffer – letterlijk – voor de rest van zijn of haar leven getekend kan worden.

De gezichten van de slachtoffers Nathalie, Cristiano en Thierry worden in het spotje getatoeëerd met een scheldwoord.

De voetbalbond die samenwerkt met ACFF, Voetbal Vlaanderen en Pro League, stelt dat veel incidenten in het Belgisch voetbal te vaak onder de radar blijven. Ook de gevolgen van discriminerend gedrag worden onderschat. De tattoo in de Come Together-campagne symboliseert hoe iemand voor de rest van zijn leven getekend kan worden.

‘Discriminatie blijft jammer genoeg wekelijks aanwezig op en naast de Belgische voetbalvelden. Pas door elk voorval te melden, massaal te veroordelen en vervolgens gericht aan te pakken, kunnen we discriminatie in de Belgische voetbalwereld een halt toeroepen’, stelt Samia Ahrouch, inclusiemanager KBVB op de website van de bond.

In 2022 waren er 590 meldingen van discriminatie op en naast de Belgische voetbalvelden. De zware vergrijpen worden aan de Nationale Kamer voorgelegd. Die deed het afgelopen jaar 139 uitspraken met sancties variërend van geldboetes tot schorsingen.

De voetbalorganisaties gaven in 2022 75 workshops rond discriminatie en racisme. Ook dit jaar staan er ​​weer workshops op de agenda. Op 15 maart organiseert de voetbalbond in het kader van Come Together de Because We Care-conferentie met getuigenissen van drie slachtoffers van racisme en discriminatie.

(Bron en afbeelding: KBVB)

