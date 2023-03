Schwules Museum in Berlijn door onbekenden beschoten

on

Het Schwules Museum in Berlijn is door onbekenden beschoten. Een kunstwerk voor de deur, twee ruiten en de lichtreclame boven de ingang raakten beschadigd. In totaal zijn zes kogels op het pand afgevuurd.

Museummedewerkers ontdekten vorige week vrijdagochtend de beschadigingen. De politie deed vervolgens onderzoek.

Het museum ontvangt geregeld bedreigingen, online en via de telefoon, maar er waren geen specifieke bedreigingen. Over motief en daders tasten museumdirectie en politie in het duister.

Het is niet de eerste keer dat het museum doelwit is, In april 2020 gooiden onbekenden met een steen een ruit in en in 2016 werd er ook al op het pand geschoten.

Het Schwules Museum werd opgericht in 1985 en wordt beschouwd als een van de grootste LHBTI-musea ter wereld. De collectie omvat zo’n 1,5 miljoen archiefstukken en op een tentoonstellingsoppervlak van bijna 700 vierkante meter worden meestal maximaal vier tentoonstellingen tegelijkertijd getoond.

Het museum wordt gefinancierd door de deelstaat Berlijn en biedt elk jaar duizenden bezoekers inzicht in LHBTI-geschiedenis, kunst en activisme.

(Bron en foto: Schwules Museum)

