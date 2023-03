Dit is de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival

on

Het nummer waarmee Dion Cooper en Mia Nicolai Nederland gaan vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival en de bijbehorende video zijn woensdagavond in première gegaan.

Het was voor het eerst te horen en te zien via het YouTube kanaal van Eurovision, bij Khalid en Sophie op NPO 1 en live op NPO Radio 2 bij Bart Arens.

Dion Cooper en Mia Nicolai treden met het lied Burning Daylight op dinsdag 9 mei aan in het tweede deel van de eerste halve finale. Als ze met dit lied die avond de top tien bereiken, staan ze zaterdag 13 mei in de finale.

Mia en Dion zijn 26 en 29 jaar en aan elkaar gekoppeld door Duncan Laurence, die in 2019 het songfestival won en zijn partner, songwriter Jordan Garfield. Ze schreven het lied met zijn vieren, bijgestaan door producer Loek van der Grinten.

Het nummer Burning Daylight gaat over ‘vallen, fouten maken en dan weer opstaan. Dat je leert van die fouten, van je verleden, dat je dingen achter je kunt laten zodat je een betere versie van jezelf kan worden’, zegt Dion in een filmpje over de totstandkoming van het nummer.

‘Maar het gaat ook over accepteren dat we allemaal menselijk zijn en dat als mensen ook pijn ervaren en dat we daar doorheen moeten’, vult Mia aan.

Oekraïne

Het Eurovisie Songfestival werd vorig jaar gewonnen Oekraïne. Normaal gesproken organiseert het winnende land de editie van het jaar erop. Door de oorlog wijkt het liedjesfestijn uit naar Liverpool.

Roze Golf

In de Roze Golf van zondag 5 maart songfestivalspecialist Barry van Cornewal over het lied en de kansen die Mia en Dion maken op het Songfestival.

(Bron: AvroTros; foto screenshot Youtube)

